МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за май 2019 года выросла на 2,2 процентного пункта по сравнению с апрелем — до 30% по состоянию на 1 июня, следует из материалов Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились к 1 июня до 2,462 триллиона рублей с 2,242 триллиона рублей на 1 мая. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июня вырос до 8,2 триллиона рублей с 8,073 триллиона на 1 мая.

В середине июня ЦБ сообщал, что нерезиденты выкупили 40% всех размещенных Минфином РФ в мае ОФЗ. Тогда регулятор отмечал, что в целом их вложения в российские гособлигации обновили исторический максимум, достигнув почти 2,5 триллиона рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2019 года составляла 24,4% против 33,1% на начало 2018 года.