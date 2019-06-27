МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. ТCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", намерена разместить дополнительно около 18,3 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет около 10% акционерного капитала компании, на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Глобальным координатором размещения бумаг выступит Morgan Stanley & Co. International. Совместные букраннеры — Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Sberbank CIB (UK) Limited и UBS Europe SE.

ТCS Group уже открыла книгу заявок в рамках размещения 10% капитала. Объем размещения оценивается в сумму около 300 млн долларов. По данным источника "Прайма" в финансовых кругах, размещение состоится по цене 18 долларов за GDR. По его словам, книга заявок многократно переподписана.

Это несколько ниже текущей цены бумаг группы. В среду торги расписками ТCS Group в Лондоне закрылись на цене 18,4 доллара за GDR. В четверг бумаги дешевели более чем на 1% после сообщений об SPO.

Закрыть книгу заявок инвесторов ТCS Group планирует в четверг, определить цену размещения — в пятницу. Техническая часть размещения ожидается 2 июля.

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, размещение обещает быть вполне успешным – уже сейчас есть информация о многократной переподписке книги, кроме того, в течение дня растут рыночные котировки расписок "Тинькофф банка".

"Уже заметен интерес к бумаге не только со стороны европейских, но и американских фондов. Тинькофф — известный бренд на рынке, и уже есть успешный опыт привлечения средств. Конъюнктура рынка также благоволит размещению из-за смягчения монетарной политики ФРС и отсутствия новых санкций в отношении России", — рассуждает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

При этом ТCS Group извлекает максимум из сложившейся на финансовых рынках позитивной ситуации, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Индекс Мосбиржи на максимумах, европейский и американский рынки растут в ожидании саммита G20, все полагают, что США и Китай смогут договориться и избежать торговой войны. Склонность инвесторов к риску максимальна за последние несколько месяцев.

"Второго такого совпадения обстоятельств может долго еще не случиться, поэтому почему бы не осуществить дополнительное размещение бумаг на LSE, тем более, что Олег Тиньков (бизнесмен и совладелец TCS Group – ред.) харизматичен, умеет очаровывать будущих инвесторов", — отметил он.

Правда, текущих инвесторов уже пришлось огорчить: TCS Group объявляла 13 июня, что решила приостановить дивидендные выплаты до конца 2019, напомнил аналитик. Кроме этого, было объявление о снижении ставок по вкладам, что стало огорчением для вкладчиков.

КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ

Полученные от размещения средства компания намерена использовать для увеличения достаточности капитала "Тинькофф банка". "Средства нужны для финансирования довольно быстрого роста банка, который остается одним из наиболее динамичных в России", — указал Суверов.

"Банк недавно поднял цель по росту кредитного портфеля в 2019 года до "минимум 60%" — по словам менеджмента, сейчас он видит хорошие возможности по дополнительному росту в портфеле, в том числе вне кредитных карт, и привлекает дополнительный капитал под этот рост, а также, чтобы иметь дополнительную гибкость по наращиванию баланса в ближайшие несколько лет", — пояснила старший аналитик банка "Уралсиб" Наталия Березина.

В свою очередь, Антонов не исключает, что TCS Group готовится к объединению бизнеса с "Яндексом", которое Тиньков обсуждал в начале июня с Аркадием Воложем. Официальных объявлений на этот счет не было, однако, если переговоры ведутся и ведутся успешно, докапитализация банка может быть нужна в связи с этим намерением.

"Думаю, что собрать 300 миллионов долларов TCS Group будет несложно, сумма небольшая по сравнению с IPO, ликвидности и интереса на рынке много", — подытожил эксперт.