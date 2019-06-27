С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — ПРАЙМ. Банк России больше не видит необходимости в создании единого реестра вкладчиков: риски манипуляций с реестрами существенно снизились после расчистки банковской системы, а проект создания реестра затратный и несет значительные информационные риски, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

В апреле прошлого года зампред ЦБ Ольга Полякова говорила журналистам, что регулятор планирует подготовить все технические решения по проекту создания реестра вкладов физлиц к концу 2018 года, а запустить реестр рассчитывает в 2019 году.

"Этот вопрос был очень актуален несколько лет назад. Там действительно были случаи серьезных манипуляций со вкладами, с реестрами вкладчиков. После мер очистки, которые мы провели, после мер того самого электронного взаимодействия между ЦБ и АСВ, когда мы берем срезы реестров вкладчиков банков, этот риск существенно снизился… Пока мы считаем, что актуальности и остроты нет", — сказал Поздышев.

Он добавил, что проект предполагает значительные затраты и несет в себе "значительные информационные риски" — сложность состоит в создании единой базы данных, в которой "будут вклады, суммы на счетах практически в онлайне каждого гражданина", что потребует инвестирования огромных средств в информационную безопасность.

Идея создания единого реестра вкладов физлиц появилась в июне 2017 года. Как заявляла тогда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, проблема хищения средств с помощью забалансовых вкладов была вскрыта Агентством по страхованию вкладов (АСВ) только в 2014 году. По ее оценке на тот момент, потери на забалансовых вкладах составили более 100 миллиардов рублей.