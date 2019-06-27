МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Минфин России в четверг завершил расчеты в рамках доразмещения суверенных еврооблигаций в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигаций с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых, говорится в сообщении министерства.

По итогам размещения более половины (59%) совокупного объема бумаг двух допвыпусков приобрели инвесторы из Великобритании, свыше четверти (26%) пришлось на инвесторов из США, 13% – на инвесторов из континентальной Европы и около 2% составили инвесторы из Азии. Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов.

В совокупной структуре дополнительных выпусков еврооблигаций по типам инвесторов наибольшая доля пришлась на управляющие компании (65%), свыше 17% приобрели различные фонды, 13% — страховые компании, 5% — банки.

В ходе сбора книг заявок наблюдалась существенная переподписка, позволившая снизить ориентиры доходности с первоначальных уровней. "Данный факт свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты и способности России осуществлять заимствования на длительные сроки по приемлемым уровням", — отметили в Минфине.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Выпуск с погашением в 2029 году объемом 1,5 миллиарда долларов Минфин России разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых, выпуск с погашением в 2035 году объемом 3 миллиарда долларов — в марте 2019 года под 5,1% годовых. Также в марте текущего года Минфин доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375% годовых.