МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Вклады населения за апрель 2019 года увеличились на 1,9%, до 13 275,6 млрд рублей, при этом их значимость в совокупных пассивах кредитных организаций выросла (с 23,5% до 24,0%), сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) в анализируемом периоде выросли на 1,8%, до 14 701,1 млрд рублей. Следует отметить, что 88% прироста сформировалось за счет увеличения остатков средств на депозитных счетах Федерального казначейства.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах сократились за апрель 2019 года на 2,6% и составили 6 285,1 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах снизился с 11,6% до 11,3%.



