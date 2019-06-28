МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Оба основных владельца "Восточного" — инвестфонд Baring Vostok и компания "Финвижн" Артема Аветисяна — остались недовольны процедурой избрания нового совета директоров банка на годовом собрании в пятницу, следует из заявлений их представителей РИА Новости.

В преддверии собрания акционеров "Финвижн" через арбитраж Амурской области добилась права голосовать на нем опционным пакетом в 9,99% акций "Восточного", который кипрская Evison (структура Baring Vostok) продала ей по предписанию того же суда 18 июня. В результате Baring потерял контроль в банке — его доля снизилась до 42,33% голосующих акций. Согласно последней полностью раскрытой структуре владения, на 12 ноября 2018 года доля Evison в "Восточном" составляла 51,62% уставного капитала (52,48% голосующих акций), "Финвижн" — 32,02% (32,55%).

"В рамках годового общего собрания акционеров банка "Восточный" шесть кандидатов от Evison (Baring Vostok) отозвали свое согласие на избрание в состав совета директоров… Несмотря на прямую рекомендацию регистратора не голосовать за отозвавших согласие кандидатов, "Финвижн" избрал в совет директоров трех из шести человек против их воли…. Мы не признаем результаты ГОСА и намерены оспаривать его результаты в судах", — заявили в Baring Vostok.

"Совет директоров сформирован в составе девяти человек. В новый совет вошли четыре представителя, выдвинутые акционером Evison Holdings Limited (входит в группу Baring Vostok), которые имеют возможность полноценно участвовать в работе совета директоров…. Компания Evison Holdings Limited проголосовала за тех своих кандидатов, которые в день проведения собрания направили отказы от избрания. Таким образом, была предпринята попытка искусственно создать условия для дальнейшего оспаривания решения общего собрания акционеров в суде", — заявил РИА Новости представитель "Финвижн".

В прежнем составе совета директоров три представителя Baring не могли участвовать в его работе: глава фонда Майкл Калви находится под домашним арестом, двое других — партнер по индустрии финансового сектора фонда Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин остаются в СИЗО. Все они являются фигурантами уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, "Восточный" потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

"Банк не комментирует результаты общего собрания акционеров до официального раскрытия в установленном законом порядке", — заявили РИА Новости в "Восточном".