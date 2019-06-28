ПЕРМЬ, 28 июн — ПРАЙМ. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело в отношении ВТБ за отказ в открытии спецсчета для предприятия-банкрота, сообщается пресс-служба ведомства.

По данным УФАС, после получения гособоронзаказа представители ФГУП "Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского" обратились в ВТБ для открытия счета, поскольку действующее законодательство обязывает исполнителя выполнять все финансовые операции лишь в банке заказчика. В данном случае им является ВТБ. Однако, как уточняет служба, на свое обращение, предприятие получило отказ. Банк аргументировал свои действия тем, что завод является банкротом.

"В ВТБ было направлено предупреждение об устранении нарушения, однако оно не было исполнено, и пермское УФАС возбудило в отношении банка дело о нарушении антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении.

Руководитель управления Александр Плаксин пояснил, что в данном случае ВТБ является монополистом, поскольку банк — единственное лицо, где можно открыть счет. "Действия банка регулируются законом о государственном оборонном заказе, который не допускает отказа предприятию в открытии счета", — цитирует пресс-служба ведомства Плаксина.

В пермском УФАС подчеркнули, что при принятии решения о возбуждении дела опирались на правовую позицию Верховного суда РФ, из которой следует, что банк не имеет права отказать банкроту в открытии спецсчета при исполнении государственного оборонного заказа.

В антимонопольной службе также добавили, что ранее подобные трудности возникали при работе предприятий со Сбербанком, однако до возбуждения дела не доходило, "поскольку банк своевременно исполнял предупреждения антимонопольного органа".