МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в апреле 2019 года увеличилась на 1,5%, до 28 034,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах банков вырос с 49,7% до 50,6%. В апреле 2019 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 1,3%, до 17 289,5 млрд рублей, их удельный вес в активах вырос до 31,2% против 30,7% месяцем ранее.

Розничный кредитный портфель за апрель 2019 года увеличился на 2,3%, до 8 096,0 млрд рублей, при этом его значимость в активах кредитных организаций региона выросла с 14,2% до 14,6%.