МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. ЦБ оценивает вклад необеспеченных потребкредитов и автокредитов в рост ВВП РФ в диапазоне 0,4–0,7%, говорится в июньском докладе регулятора "Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования".

"Даже если предположить, что закупочная цена импортных товаров в среднем составляет не более 50% от их конечной цены (оценка по нижней границе), то соответствующий вычет из ВВП нужно будет уменьшить не более чем на 0,25 процентного пункта (50% импорта в потреблении умноженного на 50% доли закупочной цены импорта). С учетом этого кредитный импульс от необеспеченных потребительских кредитов населению и автокредитов можно оценить в диапазоне 0,4–0,7% ВВП", — сказано в документе.

В то же время вклад ускорения этих видов кредитования в динамику потребления немного выше, чем в динамику ВВП, но не является основным фактором роста потребления, отмечает регулятор. "По нашим оценкам, кредитный импульс достиг 1,5% от потребления домашних хозяйств в начале 2018 года, но с тех пор постепенно затухает. По итогам первого квартала 2019 года он составил около 1,1%", — отметил ЦБ.

Таким образом, потребительское кредитование до настоящего времени способствовало росту потребления и ВВП. Вместе с тем Банк России отметил, что замедление роста необеспеченного потребкредитования приведет к снижению его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде, но будет способствовать более устойчивым темпам роста в долгосрочном.

Доля "плохих" долгов в необеспеченном потребительском кредитовании в России за год снизилась на 3 процентных пункта и в мае составила 8,6%.

"На фоне роста кредитного портфеля задолженность по кредитам с просроченными платежами свыше 90 дней продолжает снижаться как в относительном (с 11,6 до 8,6%), так и абсолютном выражении (-7,6% за год), в том числе из‑за работы банков с "плохими" кредитами и их списаний", — сказано в документе.

По данным ЦБ, портфель необеспеченных потребительских кредитов за год вырос на 25,3% и на 1 мая составил 7,9 триллиона рублей.

Банк России не раз заявлял о том, что его беспокоит быстрый рост необеспеченных потребкредитов. При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила на прошлой неделе, что долговая нагрузка россиян в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование. По ее словам, основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят именно необеспеченные потребкредиты.

КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ И КРЕДИТКИ

Кредиты наличными и кредитные карты внесли основной вклад в прирост необеспеченного потребительского кредитования в РФ в 2018-2019 годах, лидерами по выдаче таких кредитов выступают госбанки.

"Основной вклад в прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2018-2019 годах обеспечили сегменты "кредиты наличными" и "кредитные карты" (рост свыше 33 и 20% соответственно)", — говорится в докладе.

При этом во всех сегментах рынка лидерами по темпам роста выступают банки с госучастием в капитале, их вклад в прирост портфеля составляет 67%, отмечают авторы доклада. Качество предоставляемых необеспеченных потребкредитов при этом остается исторически высоким: кредиты, предоставленные в 2018 году, по данным ЦБ, показывают минимальный уровень риска. "На двенадцатый месяц действия кредита доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней находится в интервале 2-2,5%. Для сравнения: в 2014 году доля таких ссуд составляла до 10%", — подчеркивается в докладе.

Рост кредитования также обусловлен увеличением среднего размера кредита: по кредитам наличными рост за 2018 год составил более 20% — до 360 тысяч рублей. Регулятор, ссылаясь на данные отдельных банков, отмечает в докладе, что рост средних сумм во многом вызван использованием необеспеченных кредитов для приобретения автомобилей (до 20-30% выдач), ремонта жилья или покупки недвижимости (25-35% и 7-10% соответственно).

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в начале июня заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.

В начале июня ЦБ со ссылкой на данные опроса банков признал, что расширение потребкредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения, и объявил о введении с 1 октября дополнительных мер по ограничению долговой нагрузки.

МФО

Банк России не наблюдает значимого перетока потребительских кредитов из банковского сектора в микрофинансовую сферу.

"Задолженность населения по кредитам (займам) возрастает в основном за счет банковского кредитования…. Значимого перетока потребительских кредитов из банковского сектора в сектор МФО не наблюдается", — отметили в ЦБ.

Регулятор пояснил, что хотя рынок потребительского микрофинансирования растет существенно более высокими темпами, чем банковский — годовой темп роста составил 51% по итогам первого квартала 2019 года, однако по-прежнему составляет менее 2% от объема рынка потребительских кредитов банков – всего 143 миллиарда рублей.

Согласно данным ЦБ, по итогам мая общий портфель розничных кредитов в стране продолжил рост, увеличившись за месяц на 1,6%, до 16,1 триллиона рублей. При этом портфель необеспеченных потребительских кредитов за апрель вырос на 2,6% и на 1 мая составил 7,9 триллиона рублей.

Банк России не раз заявлял о том, что его беспокоит быстрый рост необеспеченных потребкредитов. При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила на прошлой неделе, что долговая нагрузка россиян в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование. По ее словам, основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят именно необеспеченные потребкредиты.