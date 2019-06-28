МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Обязательные нормативы Банка России в мае нарушали 17 российских банков, из них 16 проходили процедуру финансового оздоровления, свидетельствует отчетность кредитных организаций, размещенная на сайте ЦБ.

При этом 14 кредитных организаций, нарушавших в мае нормативы регулятора, санировались с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — "Балтийский банк", Балтинвестбанк, ВУЗ-банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк, Генбанк, Вокбанк, Крайинвестбанк, "Пересвет", "Таврический", "Тимер банк", "Финанс бизнес банк" и Экономбанк. В мае "Балтийский банк" был присоединен к Альфа-Банку.

Еще одна кредитная организация, нарушавшая в мае нормативы ЦБ, санируется Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) — это "Московский индустриальный банк". Банк "Траст", также нарушавший в мае нормативы ЦБ, санировался ФКБС до июня прошлого года. Отрицательный капитал банка на 1 июня опустился до 1,279 триллиона рублей.

Единственный банк, нарушавший нормативы в мае (нарушал норматив текущей ликвидности Н3 18 дней) и не проходивший процедуру санации, – новосибирский банк "Взаимодействие". У него была отозвана лицензия в начале июня.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что норматив достаточности базового капитала Н1.1 1 марта находился ниже 7% у банка "Восточный" и держался ниже этого уровня на протяжении всей весны. 31 мая и 1 июня значение норматива было ниже триггера 5,125%. На 1 июня он опустился до уровня 4,82%. "Это снижение свидетельствует об остром дефиците капитала", — подчеркивает Осадчий. Убыток банка за январь–май составил 1,8 миллиарда рублей, посчитал аналитик.

Банком России установлены минимальные значение обязательных нормативов для банков. Так, по нормативу достаточности базового капитала (Н1.1) оно составляет 4,5%, по нормативу достаточности основного капитала (Н.1.2) — 6%, по нормативу достаточности собственных средств (Н1.0) — 8%, по нормативу финансового рычага (Н1.4) — 3%.