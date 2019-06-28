МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Карты Сбербанка, найденные в московском парке, были утеряны курьерами "Почты России" при доставке в офис банка, утерянные карты не несут рисков компрометации персональных данных клиентов банка, стороны проводят служебное расследование инцидента, сообщил РИА Новости источник в Сбербанке.

"На видео, распространяемом в социальных сетях, действительно карты, принадлежащие Сбербанку. Карты были утеряны при доставке в банк курьерской службой "Почты России". В настоящее время все карты изъяты и находятся в банке. Сбербанк и "Почта России" проводят служебное расследование инцидента", — сообщил источник в банке.

Собеседник агентства отметил, что данные банковские карты не были активированы и в отсутствии пин-кодов представляли из себя просто пластик. "Их утеря не несет рисков компрометации персональных данных клиентов. Возможность получения доступа к счетам клиентов с помощью этих карт была исключена", — указал он.

Ранее в пятницу в социальных сетях было распространено видео, на котором в Москве был обнаружен брошенный пакет с новыми эмитированными клиентам кредитными и дебетовыми картами Сбербанка.