МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Сбербанк России смог получить все официальные одобрения от банковских регуляторов, необходимые для продажи турецкой «дочки» банку Emirates NBD Bank, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены", — отмечается в сообщении.

Сторонам осталось получить несколько разрешений регулирующих органов, запросы на которые уже сделаны. После их получения стороны будут иметь возможность завершить сделку.