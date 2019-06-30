МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Клиенты "Тинькофф банка" при входе в мобильное приложение могут испытывать трудности, банк до 2 июля исправит ситуацию, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.

"Здесь, действительно, по техническим причинам может возникать ошибка. Коллеги в курсе данной проблемы, ориентировочно до 2 июля должны будут это исправить", — рассказал сотрудник колл-центра банка в беседе с корреспондентом.

Он посоветовал воспользоваться услугами банками через интернет-версию "Тинькофф". "Бывает вы заходите, бывает ошибка возникает. … До этого времени используйте обычный браузер и наш сайт для входа", — отметил сотрудник колл-центра.

Пользователи мобильного приложения ранее в воскресенье сообщили РИА Новости, что при входе в систему столкнулись с трудностями – всплывает сообщение "Не удалось выполнить операцию. Повторите позже", а главная страница не показывает информацию о картах.