МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" устранил неполадки со входом в мобильное приложение, проблем не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"В воскресенье днем у ограниченного количества клиентов могли возникнуть технические сложности при входе в личный кабинет. Все неполадки были устранены в течение часа, в настоящее время проблем не наблюдается", — отметили в банке.

Пользователи мобильного приложения "Тинькофф банка" ранее в воскресенье сообщили РИА Новости, что при входе в систему столкнулись с трудностями – всплывает сообщение "Не удалось выполнить операцию. Повторите позже", а главная страница не показывает информацию о картах. В колл-центре банка подтвердили информацию, что клиенты могут при входе в приложение испытывать сложности, и указали, что до 2 июля неполадки будут устранены.