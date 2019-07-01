МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Наблюдательный совет банка "Уралсиб" избрал своим председателем Евгения Когана, следует из материалов банка.

Банк "Уралсиб" 20 июня сообщил о смерти своего основного акционера и главы набсовета банка Владимира Когана. Причины смерти не раскрываются. Летом прошлого года Коган перенес инсульт и проходил плановую реабилитацию. Forbes в своем рейтинге богатейших бизнесменов России в 2019 году оценивал состояние Когана в 750 миллионов долларов, что соответствовало 140-му месту.

"Избрать председателем наблюдательного совета ПАО "Банк Уралсиб" Когана Евгения Владимировича, члена наблюдательного совета ПАО "Банк Уралсиб", — говорится в решении наблюдательного совета банка.