МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, предоставленных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в апреле 2019 г., снизилась на 2,0%, до 6 394,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило исключительно уменьшение задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 5,1%, до 4 898,8 млрд рублей). Доля МБК в активах банков составила 11,5% на 01.05.2019 против 11,8% на 01.04.2019.



