МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Новым президентом Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) назначена заместитель председателя её правления Наталья Карпова, говорится в сообщении РНПК.

Бывший президент — председатель правления компании Николай Галушин, возглавлявший РНПК с момента ее создания в 2016 году, покинул свой пост с 1 июля. Как сообщала РНПК, Галушин покидает должность в связи с успешным выполнением задач, связанных с запуском и развертыванием деятельности национального перестраховщика, предусмотренных стратегией развития компании.

"По решению Центробанка, единственного акционера АО РНПК, на позицию президента – председателя правления АО РНПК с 1 июля 2019 года назначена Наталья Карпова. Ранее она занимала должность заместителя председателя правления и курировала блоки андеррайтинга и заключения договоров перестрахования", — говорится в сообщении компании.

Карпова в 1995-2000 годах работала в страховых компаниях Jardine Insurance Service, HSBC Gibbs, Seascope Limited. По прошествии нескольких лет заняла должность заместителя генерального директора по страхованию имущества и ответственности в компании "Альфастрахование". В 2005 году стала исполнительным вице-президентом группы "Ренессанс страхование", курировала весь корпоративный блок компании. Три года подряд (2010-2012) признавалась лучшим специалистом в России в сфере корпоративного страхования по версии журнала "Карьера".

В октябре 2016 года Карпова была назначена заместителем председателя правления, руководителем блока андеррайтинга РНПК.

Перестраховщик был создан по инициативе ЦБ — его единственного акционера.