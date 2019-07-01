МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Бизнесмен и совладелец TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", Олег Тиньков в рамках SPO группы купил 555,56 тысячи глобальных депозитарных расписок (GDR) на 10 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Кроме того, несколько топ-менеджеров "Тинькофф банка" также приобрели бумаги TCS Group в ходе размещения на общую сумму в 779 тысяч долларов. Крупнейшие покупки сделали глава кредитной организации Оливер Хьюз — 12,4 тысячи GDR на 223,7 тысячи долларов и финансовый директор, зампред правления банка Илья Писемский — 11 тысяч расписок на 198 тысяч долларов.

ТCS Group в пятницу сообщила, что разместила на Лондонской фондовой бирже около 16,7 миллиона глобальных депозитарных расписок по цене 18 долларов за GDR. Техническая часть размещения планируется 2 июля, при этом в результате доля бизнесмена Олега Тинькова в компании снизится до 40,4% с 43,8%.