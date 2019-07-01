МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. В апреле 2019 года вложения кредитных организаций региона в долговые обязательства выросли на 2,6% и составили 5 804,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах в анализируемом периоде увеличился с 10,2% до 10,5%. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО, а также в долговые обязательства российских нефинансовых организаций. Портфель долевых ценных бумаг банков Московского региона на 01.05.2019 составил 308,4 млрд рублей, увеличившись за апрель 2019 года на 3,5%, что в большей степени было вызвано уменьшением отрицательной разницы от переоценки ценных бумаг.



