МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) совместно с ЦБ РФ могут обсудить на этой неделе возможность заморозки переходной кампании. Как пишет "Коммерсант", регулятор на неформальном уровне подталкивает участников рынка заключить соглашение о непривлечении основными игроками новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

Изначально обсуждались два варианта ограничения – приостановить на несколько лет прием заявлений на досрочную смену страховщика (по закону это можно делать лишь раз в пять лет) или частичный переход. Речь идет о том, что новые взносы гражданина передаются новому страховщику сразу же, а уже накопленные – лишь по истечении пяти лет после фиксации инвестдохода на счете клиента.

Согласия на оба варианта схемы перехода между фондами пока нет. По данным издания, за заморозку выступают в основном фонды с низкой или отрицательной доходностью, и наоборот, те, кто лидирует по привлечению средств, против этой идеи. Расширение клиентской сети – дополнительный заработок для их владельцев и менеджмента.

МЕНЬШЕ РИСКОВ

Опрошенные "Прайм" эксперты в целом оценивают новацию позитивно. "Вероятность заморозки переходной компании возрастает с каждым днем, причем главным фактором становится не столько мнение участников рынка, сколько отсутствие четкой концепции реформирования пенсионной системы", — считает профессор финансового менеджмента РЭУ им Г. В. Плеханова Константин Ордов.

В данных условиях высока вероятность потери инвестиционного дохода у граждан, осуществляющих переход в условиях отсутствия четких критериев долгосрочной оценки инвестиционных перспектив НПФ и требований к ним, добавил он.

Рынок НПФ в последние годы, по словам Ордова, во многом переформатировался и подвергся "регуляторной гильотине" со стороны ЦБ, что, в условиях дефицита высокодоходных финансовых инструментов, привело к резкому снижению инвестиционной доходности. Однако в то же время надежность и прозрачность деятельности самих НПФ усилились.

"Заморозка способна сохранить статус-кво на рынке ОПС, снизив риск банкротства и резкого падения финансовой устойчивости ряда НПФ. Заморозка может перейти в ограничения на смену НПФ, что позволит повысить устойчивость финансового рынка в целом", — полагает эксперт.

Представители самих фондов в целом согласны с такой точкой зрения. "Ограничение досрочных переходов в части массового привлечения через агентские сети, включая кредитные организации, позволит свести на нет случаи нарушения прав застрахованных лиц и существенно сократит потери гражданами инвестиционного дохода", — высказал мнение представитель НПФ "Самфар".

ПОСПЕШАЙ НЕ СПЕША

При этом Ордов полагает, что в случае наличия у клиентов НПФ "осознанной необходимости" смены НПФ, им стоит поторопиться. Не исключено, что ограничения в том или ином виде введут уже в скором времени.

В свою очередь, в НПФ "Самфар" напоминают, что законодательную норму о потере инвестдохода при досрочном переходе никто не отменял. Согласно законодательству РФ, досрочная смена НПФ не является гарантийным случаем, и клиент может потерять инвестдоход, если напишет досрочное заявление. Поэтому торопиться при смене НПФ точно не стоит, говорит представитель фонда.

В случае принятия решения о смене НПФ эксперты советуют сначала выяснить возможные потери в ПФР или, если там не готовы сообщить эти данные, в своем текущем НПФ. Также стоит узнать дату фиксирования средств на счете. Но в целом рекомендуется оформлять срочное заявление о переводе пенсионных накоплений – тогда они будут переведены в другой фонд через пять лет, после фиксации инвестдохода.

Вопрос о переходах без потери инвестдохода может быть решен в законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Согласно информации в СМИ, при запуске системы могут быть изменены правила перехода застрахованных лиц из фонда в фонд.

"Если гражданин решит поменять один НПФ на другой, его новые взносы сразу будут передаваться в новый фонд, а основные средства ("тело" накоплений и доход) будут переданы уже после их фиксации", добавили в НПФ "Самфар".