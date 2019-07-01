МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона в апреле 2019 года уменьшилась на 6,4%, до 3 197,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Уменьшение произошло в первую очередь за счет снижения остатков на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.05.2019 по сравнению с 01.05.2018 уменьшилась с 7,6% до 5,8%.