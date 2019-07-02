МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. ВЭБ может получить порядка 78 миллиардов рублей за сделку по реализации парка вагонов с советником гендиректора РЖД Алексеем Тайчером, эту сделку считают выгодной для ВЭБа, который активно участвовать в развитии нового железнодорожного оператора не планирует, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров по сделке.

В понедельник РБК сообщило о том, что бывший глава Федеральной грузовой компании (ФГК), советник гендиректора РЖД на общественных началах Алексей Тайчер планирует создать крупного железнодорожного оператора на базе активов лизинговой компании "Трансфин-М" и "ВЭБ-лизинга".

"Эта сделка, в случае ее реализации, прежде всего выгодна ВЭБ.РФ, так как госкорпорация получает значительные средства за парк вагонов — порядка 78 миллиардов рублей и при этом получает возможность избежать рисков активного участия в развитии оператора железнодорожных вагонов", — сказал источник РИА Новости.

Он добавил, что в целом развитие коммерческих направлений не является стратегической задачей ВЭБа, но прибыль от сделки по продаже вагонов позволит профинансировать проекты развития экономики городов и промышленности, не увеличивая "издержки на развитие необходимой организационной структуры и компетенций".

В свою очередь, в пресс-службе госкорпорации заявили, что ВЭБ не собирается заниматься операторским бизнесом, так как у него нет такой компетенции, и наращивать ее не планируется. "Есть рыночные игроки, которые имеют компетенцию в этом бизнесе и смогут построить крупную компанию, которая будет предоставлять качественные услуги потребителю. В настоящее время ВЭБ.РФ обсуждает с участниками рынка различные способы использования своего парка вагонов в целях поиска оптимальной целевой структуры управления и акционерного владения. Мы поддерживаем отношения со всеми значимыми участниками рынка, в том числе и с компанией "Трансфин-М", — говорится в ответе ВЭБа на запрос агентства.

Как сообщили в госкорпорации, "ВЭБ-лизинг" владеет существенной долей железнодорожных вагонов на рынке железнодорожного транспорта — более 40 тысяч вагонов. Этот актив потенциально интересен разным игрокам на рынке, отметили в пресс-службе.