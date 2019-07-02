МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России принял решение завершить санацию банка "Открытие", говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "ФК Открытие". Срок реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "ФК Открытие" окончен", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время банк соблюдает все установленные регулятором обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России.

ЦБ также сообщил, что планирует осуществить частичную продажу акций банка в 2021 году. "Количество реализуемых акций Банка будет определено с учетом конъюнктуры рынка и результатов деятельности банка, а также предусмотренных законодательством РФ способов продажи акций банков, приобретенных Банком России в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства", — добавил регулятор.

Акционеры банка "ФК Открытие" на внеочередном собрании 22 августа досрочно переизберут наблюдательный совет, говорится в сообщении банка.

"Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: … о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ПАО Банк "ФК Открытие", об определении количественного состава наблюдательного совета ПАО Банк "ФК Открытие", об избрании членов наблюдательного совета ПАО Банк "ФК Открытие", — говорится в сообщении.

Банк "ФК "Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, — это произошло в конце августа 2017 года. Глава банка Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в начале июня сообщил, что пакет в 15-20% акций банка "ФК Открытие" готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами.

По данным БИР-Аналитик, банк "ФК Открытие" на 1 апреля занимал 10 место в банковской системе РФ с активами 2,3 трлн рублей.