МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии, намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на представителя регулятора.

Как отмечает издание, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков. Группа собирается подготовить материалы, информирующие население о методах противодействия мошенникам, говорят два близких к ней человека.

Сейчас обсуждается концепция информирования и обучения различных категорий граждан, рассказал газете директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев. Два других человека, близких к рабочей группе, сообщают, что сейчас составляются "портреты жертв", на основе которых и будет выбрана стратегия подачи информации для каждой категории.

За прошлый год мошенникам удалось похитить почти в 1,5 раза больше денег с карт россиян – 1,4 миллиарда рублей, по данным ЦБ, это на 44% больше, чем годом ранее. Большинство случаев хищения денег связано с социальной инженерией, говорится в отчете структуры ЦБ Fincert за 2018 год.

Как правило, мошенник звонит человеку, представляясь сотрудником службы безопасности банка. У него уже есть некоторые сведения – например, он может обратиться по имени и отчеству, знать последние цифры номера карты. Используя эти данные, он пытается войти в доверие, усыпить бдительность жертвы и заставить ее сообщить недостающую для списания денег с карты информацию. В последнее время мошенники стали подменять номера: например, при входящем звонке жертве высвечивается настоящий номер службы поддержки банка.

Банки уже во многом побороли мошенничество, связанное с уязвимостями технологий, и теперь злоумышленники переключились на работу с клиентами – сейчас это одна из самых острых проблем в сфере безопасности, указывает директор по рискам Ассоциации участников Mastercard Николай Дош. Представители "Открытия" и Альфа-банка признают, что атаки на клиентов с помощью социальной инженерии участились, сообщает газета.