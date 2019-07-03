МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Андрей Ванин назначен новым руководителем дирекции по развитию экосистемы SberX, сменив на этом посту Марка Завадского, говорится в сообщении Сбербанка.

"Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX (дирекции по развитию экосистемы). Андрей будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в экосистеме группы "Сбербанк", а также за интеграцию ее банковской и небанковской частей", — говорится в сообщении.

Завадский, который ранее возглавлял SberX, продолжит сотрудничество со Сбербанком в качестве консультанта, добавили в банке.

Ванин присоединился к команде Сбербанка в 2011 году в должности регионального директора по Сибири и Дальнему Востоку, а через год возглавил розничный блок Московского банка в должности заместителя председателя. С июля 2017 года занимал должность генерального директора дочерней структуры Сбербанка — АО "Деловая среда". В марте 2019 года был назначен на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц.