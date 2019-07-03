МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящего арбитража, который обязал компанию экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с Ананьевыми структур вернуть банку около 33 миллиардов рублей и 506 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Москвы в марте по иску ПСБ признал незаконными 30 сделок с ценными бумагами банка и связанных с ним компаний, которые бывшие акционеры продали самому банку. Суд применил последствия недействительности сделок, обязав ответчиков вернуть полученные по ним средства.

Апелляционная инстанция в среду отклонила жалобы ответчиков Promsvyaz Capital, Peters International Investments и Fintailor Investments Limited, а также экс-предправления ПСБ Дмитрия Ананьева, привлеченного к спору в статусе третьего лица, на решение арбитража Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

"Оставить решение… без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", — огласила резолютивную часть постановления председательствующая судья Татьяна Лялина.

Как ранее заявил в суде истец, все взаимосвязанные сделки, совершенные 14 декабря 2017 года — за день до объявления о санации ПСБ и введения в него временной администрации, были направлены на вывод активов из кредитной организации. По словам представителя ПСБ, "это была единая сделка, которая направлена на вывод денежных средств из банка", при этом "денежные средства были выведены из банка и попали" на счета ответчиков.

Суд первой инстанции ранее установил, что в соответствии с условиями договоров купли-продажи ПСБ приобретал у Promsvyaz Capital свои акции, а также облигации подконтрольных ООО "ПСН ПМ", АО "ПромСвязьКапитал", PSB Finance S. A. Полученные деньги продавец передал ответчику Peters International Investments, а тот затем распределил между остальными ответчиками, аффилированными с экс-бенефициарами ПСБ, в том числе на счета Fintailor Investments Limited. При этом ответчик Promsvyaz Capital ценные бумаги банку не передал, говорится в решении суда.

Ответчики иск не признали. Представитель Promsvyaz Capital заявил, что ценные бумаги были проданы банку по ценам, которые по состоянию на дату сделок составляли 98-100% рыночной цены. Он также заявил, что аффилированность ответчиков не доказана. По его словам, купленные банком акции планировалось затем направить в оборот, акционеры хотели "перегруппировать денежные средства в пределах группы" с целью восстановления платежеспособности банка.

Арбитраж Москвы, удовлетворяя иск, пришел к выводам об аффилированности между банком и ответчиками и "о направленности воли сторон исполнить договор при неравноценном встречном предоставлении". Суд также согласился с доводами истца об отсутствии какой-либо экономической целесообразности сделок для банка и совершении их во вред имущественным правам кредиторов. По состоянию на 29 ноября 2017 года Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital владели 50,03% акций ПСБ.