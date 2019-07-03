МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank намерен провести реструктуризацию из-за кризисного положения, что может привести к потере 5 миллиардов евро, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Сокращение инвестиционно-банковского подразделения Deutsche Bank приведет к тому, что крупнейший кредитор Германии в этом году понесет убытки, равные 5 миллиардам евро", — пишет газета.

Главный исполнительный директор Кристиан Шивинг (Christian Sewing) под давлением акционеров прилагал все усилия, чтобы исправить тяжелое положение банка. Как отмечается, план реструктуризации, который будет представлен на рассмотрение наблюдательного совета банка в воскресение, приведет к сокращению рабочих мест на 20 тысяч единиц. Deutsche Bank также планирует создать подразделение, куда он переведет активы объемом до 50 миллиардов евро для управления или продажи.

Ожидается, что в этом году Deutsche Bank сообщит о чистых убытках с учетом потерь от реструктуризации, которые составят 3-5 миллиардов евро. В настоящее время аналитики прогнозируют, что банк получит прибыль в размере менее 1 миллиарда евро.

Исполнительный директор намерен сократить ежегодные расходы банка примерно на 4 миллиарда евро к 2022 году. Кроме того, пишет издание, банк не собирается привлекать больше капитала для компенсации убытков от реструктуризации, что приведет к падению акционерного капитала Deutsche Bank ниже его текущей отметки в 13% от активов, взвешенных с учетом риска. Газета приводит мнение одного из участников по решению этого вопроса, который сообщил, что банк готовится объявить минимальный коэффициент в 12,5%.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.