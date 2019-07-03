МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассказал о планах по внедрению новых подходов к оценке банками кредитных рисков, в частности, будут уточнены подходы к оценке требований к корпоративным заемщикам, малому и среднему бизнесу и по ряду финансовых инструментов, говорится на сайте регулятора.

"В третьем квартале 2019 года запланировано опубликование проекта новой редакции инструкции №180-И с подходом к оценке кредитного риска по требованиям к банкам и корпоративным заемщикам в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика и показателей его деятельности", — сказано в сообщении.

Так, по требованиям к корпоративным заемщикам планируется выделить категорию "инвестиционный класс" с пониженным коэффициентом риска 65% — это будет возможно в случае соблюдения ряда условий, в том числе, допуска ценных бумаг заемщика к организованным торгам. Кроме того, предполагается установить пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на индивидуальной основе — также при соблюдении ряда условий, оговоренных в инструкции регулятора.

Одновременно будет установлен повышенный коэффициент риска по вложениям в некотируемые спекулятивные акции юрлиц в размере 400% и применяться повышенный коэффициент риска 150% по необеспеченным просроченным кредитам — если резерв по ним сформирован в размере менее 20%.

ЦБ планирует, что с 1 января 2021 года вступят в силу нормы, меняющие подходы к оценке ипотечных и потребительских кредитов, с ожидаемым положительным эффектом на показатели достаточности капитала банков.

ЦБ рассчитывает, что данные подходы позволят высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики. Регулятор не ожидает, что применяемые меры окажут существенное негативное влияние на показатели банковской системы.