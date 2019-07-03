МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Инвестиционный холдинг "Регион" приобрел 100% страхового общества "Сургутнефтегаз", говорится в сообщении холдинга.

"Группа компаний "Регион", один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов, сообщает о совершении сделки по приобретению 100-процентной доли ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз". Сделка, направленная на усиление страхового бизнеса группы, обеспечит синергетический эффект от совместных действий двух значимых игроков страхового рынка России: "Сургутнефтегаза" и компании "Югория", которая вошла в холдинг в 2018 году", — говорится в сообщении "Региона".

Также отмечается, что сделка согласована ФАС и Банком России. Ту же информацию приводит и пресс-служба "Сургутнефтегаза".

Страховое общество "Сургутнефтегаз" работает на рынке с 1996 года. Его учредителем является "Сургутнефтегаз" — четвертая по величине интегрированная нефтяная компания России. В мае текущего года рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило страховщику рейтинг надежности на уровне ruA+.

Частная инвестиционная группа компаний "Регион" основана в 1995 году. В состав группы входят одноименная брокерская компания, управляющие компании "Регион Эссет Менеджмент", "УК Регион Инвестиции", "Регион Девелопмент" и "Регион Траст", Депозитарная компания "Регион", Лизинговая компания "Регион Лизинг", АО КБ "Руснарбанк", страховщик "Югория" и другие компании.