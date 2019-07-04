С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Банк России начал думать над тем, чтобы открыть финтех-компаниям прямой доступ к операциям с регулятором, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Кто должен иметь доступ к деньгам Центрального банка? Только банки, как сейчас? Или и финтех-компании, любые компании, которые предоставляют финансовые услуги? Например, в Швейцарии есть лицензии финтех-компаний, в Гонконге – лицензии виртуальных банков, Банк Англии начал работать с новыми игроками по правилам финансового рынка. Мы также начинаем думать о том, чтобы открыть финтеху прямой доступ к операциям с Центральным банком", — сказала она.