С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Банк России намерен обсудить с рынком варианты создания института саморегулирования в банковском секторе, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

По словам главы ЦБ, развитие платформенных решений уже приводит к тому, что основным каналом продаж разных финансовых продуктов стал банковский — банки продают полисы инвестиционного страхования жизни, другие инвестиционные продукты.

"Практика показала, что стихийное, неконтролируемое предложение такого разнообразия инструментов населению может приводить к разочарованию клиентов… Это подрывает доверие к финансовому рынку в целом. Нужны стандарты продаж и раскрытия информации для клиентов", — подчеркнула Набиуллина.

По её мнению, замкнуть контур регулирования возможно только в том случае, если все агенты, продающие продукты, будут придерживаться стандартов. "То есть, встает вопрос о саморегулируемых организациях в банковском секторе", — сказала глава Банка России.

"Здесь есть развилка, которую мы также хотим обсудить с рынком. Мы можем подумать о том, чтобы Ассоциации начали частично выполнять функцию саморегулируемых организаций: вырабатывать стандарты, но контролировать которых будет надзор Центрального банка. Или же мы должны создать полноценный институт саморегулирования в банковском секторе, когда за саморегулируемыми организациями будут и функции выработки стандартов и функции контроля за их исполнением", — пояснила Набиуллина.