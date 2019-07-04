С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Банк России хотел бы обсудить с финансовым рынком переход к регулированию по видам деятельности, а не по требованиям к юридическим лицам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Сегодня… я хотела бы начать обсуждение двух больших новаций, которые потребуют подробного обсуждения. Первое — это движение в сторону регулирования по видам деятельности, а не по требованиям к юридическому лицу", — сказала она.

Набиуллина отметила, что в настоящее время регулирование финансового рынка предполагает разный подход к участникам, предлагающим разные финансовые продукты и услуги. Так, например, регулирование банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций построено преимущественно на регулировании требований к юридическому лицу, в то время как регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, институтов коллективных инвестиций, организаторов торговли основывается на требованиях к деятельности. В результате на российском финансовом рынке складывается смешанная система, указала глава ЦБ.

"Тенденции в развитии рынка… подталкивают нас к тому, чтобы сместить акцент в регулировании с требований к юридическому лицу на требования к осуществляемой деятельности. Если какая-либо компания начинает оказывать финансовые услуги, она должна будет получить у нас лицензию на соответствующий вид деятельности", — сказала Набиуллина.