С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Банк России до конца текущего года повысит нормативы обязательных резервов по сделкам слияний и поглощений (M&A), банки продолжают с большим удовольствием кредитовать такие сделки, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Пока банки с большим удовольствием кредитуют сделки слияний и поглощений. То есть, кредитуют перераспределение собственности, а не расширение деятельности, при этом все чаще и чаще испытывая проблемы с возвратом ранее выданных кредитов", — сказала Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Она напомнила, что эта тенденция тревожила ЦБ еще год назад, но банки просили повременить с введением регуляторных мер по ограничению сделок M&A. Тогда регулятор пошел навстречу пожеланиям участников рынка, дал время подготовиться, подчеркнула глава регулятора.

"Но, конечно, мы видим, что без прямого регуляторного давления с нашей стороны эта тенденция не поменяется. Поэтому далее откладывать введение этих мер мы не намерены. До конца текущего года повышение нормативов обязательных резервов по таким сделкам будут приняты и вступят в силу", — сказал она.

Так, такие кредиты будут относиться к третьей категории качества, с расчетным резервом 21%. При этом, при наличии обеспечения он может быть снижен только до 10%. "Перевод ссуд во вторую категорию качества будет возможен, если заемщик показывает хороший финансовый результат, но резерв все равно не будет ниже 5%", — пояснила она. Тем не менее, ЦБ предложит ряд исключений, смягчающих это правило. "Вложения в уставные капиталы предприятий в рамках федеральных целевых программ, в стратегические предприятий, ниже резерв при наличии госгарантий", — резюмировала она.

Впервые о мерах по дестимулированию проведения таких сделок Банк России заговорил в феврале прошлого года. Тогда первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин говорил, что регулятор считает правильным использовать банковское регулирование для стимулирования кредитования реальной экономики, а не вложения в финансовые активы. Тогда же Набиуллина сообщила, что Банк России в ближайшие годы выносит на первый план вопросы поддержки здоровой конкуренции в российском банковском секторе.