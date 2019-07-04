МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Исполняющим обязанности председателя правления банка "Восточный" назначен выходец из "Юниаструм банка" Вячеслав Арутюнян, сообщает пресс-служба банка.

"Совет директоров ПАО КБ "Восточный" принял решение о назначении Вячеслава Герасимовича Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления банка "Восточный", а Константина Вячеславовича Рогова главным исполнительным директором банка "Восточный" с сохранением должности заместителя председателя правления", — говорится в сообщении.

По мнению совета директоров банка, Арутюнян владеет необходимой компетенцией для развития и запуска новых направлений бизнеса.

"Данные кадровые решения являются важными на текущем этапе развитии банка. Вячеслав Арутюнян должен выстроить комплексную работу с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов. Константин Рогов в свою очередь сконцентрируется на финансовом контроле и на мероприятиях по оптимизации RWA с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка", — прокомментировала назначения Светлана Труханович, председатель совета директоров банка.

Также сообщается, что Арутюнян имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере и занимал руководящие должности в Московском кредитном банке (МКБ), банке "Уралсиб" и Сбербанке. Рогов был приглашен и нанят в банк "Восточный" фондом Baring Vostok, уже более четырех лет он занимает должность финансового директора банка и имеет 20-летний опыт работы на позициях казначея и финансового директора в крупных банках, включая банк "Связной", МДМ-банк и другие, отмечается в сообщении.

Банк "Восточный" — российский банк, лидирующий на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока, основан в 1991 году в Амурской области.

По данным БИР Аналитик, банк занимал 34 место в банковской системе РФ с активами в размере 269,4 млрд рублей.