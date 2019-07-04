С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" сменил слоган: теперь это "надёжный банк нашего времени", следует из презентации кредитной организации.

Слоган показан на титульной странице презентации банка. Таким образом, "Открытие" убрало из слогана слово "государственный".

Банк "Открытие" в четверг объявил о новой стратегии продвижения бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени". В ЦБ РФ заявили, что выступают категорически против использования банком такого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, и намерены принять меры к ответственным за эту ситуацию. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что может применить меры антимонопольного реагирования к банку из-за слогана.

Позже в кредитной организации заявили, что учтут позицию Банка России как своего акционера и будут использовать в предстоящей рекламной кампании другой слоган. В результате ФАС сообщила, что не будет применять каких-либо мер по отношению к банку, поскольку банк самостоятельно совершил работу, направленную на предотвращение нарушения.

ЦБ РФ 2 июля принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие". ЦБ отметил, что в настоящее время банк соблюдает все установленные регулятором обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России.

Банк "ФК Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС — это произошло в конце августа 2017 года. Глава банка Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в начале июня сообщил, что пакет в 15-20% акций банка "ФК Открытие" готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами.

По данным БИР Аналитик, на 1 апреля банк занимал 8 место в банковской системе РФ с активами в размере 2,3 трлн рублей.