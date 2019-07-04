МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Динамика активов банковского сектора в мае оказалась в целом неплохой. Объем активов за месяц вырос на 0,6% в номинальном и на 0,5% в реальном выражении. Для сравнения, в апреле и феврале активы практически не изменились, а в марте прирост активов был на схожем с маем уровне. Таким образом, месячная динамика активов в 2019 году пока не является устойчивой, однако, эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в ближайшие месяцы ситуация улучшится.

С начала года (январь-май) снижение активов российского банковского сектора составило 1,3% в номинальном выражении, а в реальном выражении активы выросли на 0,2%, тогда как за аналогичный период 2018 года активы выросли на 1% в номинальном выражении и снизились на 0,8% в реальном. Таким образом, негативная динамика активов в 2019 году оказалась следствием валютной переоценки, в то время как реальный прирост активов был больше, чем годом ранее. При этом на скользящем 12 месячном отрезке реальные темпы прироста на 1 июня 2019 года составили 7,3% против 5,7% на аналогичную дату 2018 года (также за 12 месяцев).

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 июня 2019 года. В рейтинге представлены данные по 462 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 4 июля 2019 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-мае 174 банка из 462 характеризовались приростом активов. В процентном же отношении положительную динамику продемонстрировали 38% банков. Для сравнения, в январе-мае 2018 года прирост наблюдался у 48% банков, а за аналогичный период 2017 года – 46%. Таким образом, результат 2019 года оказался достаточно слабым по меркам последних лет. При этом невысокая доля банков с приростом активов в 2019 году объясняется не проблемами у банковского сектора, а в основном переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, которые повлияли на оценку справедливой стоимости ряда активов.

Разные размерные группы банков продемонстрировали заметные отличия по доле банков с положительной динамикой активов. Так, у банков из ТОП-100 доля с прирост активов была наибольшей – 52%. Тогда как у банков второй сотни (с 101 по 200 места) активы выросли у 32% банков. При этом за пределами второй сотни (с 201 по 462 места) увеличением активов характеризовалось только у 28% кредитных организаций.

В части динамики в денежном выражении так же в более выгодном положении оказались крупные банки. Суммарный объем активов у банков из ТОП-100 в январе-мае уменьшился на 0,1%. У банков второй сотни (с 101 по 200 места) активы с начала года сократились на 4,5%. Тогда как у остальных банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 462 места) динамика активов была еще хуже – —5,1%. Стоит отметить, что на динамику суммарных активов банков из ТОП-100 сильно повлиял результат банка "Траст", активы которого с начала года уменьшились почти на 800 миллиардов рублей, что стало следствием переоценки качества активов. При этом без учета результатов банка "Траст", объем активов банков из ТОП-100 увеличился бы на 0,8%.

Как следствие неоднородного снижения в разных размерных группах в банковской системе продолжился рост концентрации активов. Так, доля ТОП-100 банков в суммарном объеме активов банковского сектора за шесть месяцев 2019 года выросла на 0,4 процентного пункта — до 96,7% на 1 июля, а доля ТОП-30 до 87,2% (+0,7 процентного пункта).

Сбербанк по состоянию на 1 июня 2019 года располагал активами в размере 29 триллионов рублей, что составляет 32% суммарных активов банков в рейтинге. С начала года активы у него выросли на 1,7%, или на 0,5 триллиона рублей. Банк ВТБ (второй по размеру российский банк) показал прирост активов в январе-мае на 1,8%, или на 0,3 триллиона рублей.

Наибольшим относительным приростом активов среди ста крупнейших банков в январе-мае 2019 года характеризовался ИНГ Банк (Евразия), активы которого выросли на 85%, причем большая часть этого прироста приходится на май 2019 года. Основным фактором хорошего прироста активов у этого банка был рост кредитования банков-нерезидентов. Хорошая динамика активов у этого банка позволила ему подняться на 18 позиций, и в текущем рейтинге он занимает 30-е место. Также высокие темпы прироста активов наблюдались у еще одного иностранного банка – Банка Кредит Свисс (Москва), объем активов которого за шесть месяцев вырос на 74% (+37 позиций до 74-о места на 1 июня 2019 года). Третьим по приросту активов среди ста крупнейших в 2019 году стал Локо-банк, объем его активов вырос на 33% (60-е место на 1 июня 2019 года, +13 позиция).

С другой стороны, слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-мае продемонстрировал банк "Траст", активы которого сократились на 45%. Вторым по темпам снижения стал МБ Банк (Мир Бизнес Банк), сокращение активов которого составило 32%. В текущем рейтинге банк "Траст" занимает 14-е место (-6 позиций), а Банк МБ Банк – 89-е место (-17 позиций). Третьим по быстроте снижения активов из числа крупнейших банков стал Банк Аверс с сокращением активов на 26%, что привело к потере 15-и позиций (до 67-го места в текущем рейтинге).