МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор хотел бы обсудить с финансовым рынком переход к регулированию по видам деятельности, а не по требованиям к юридическим лицам. Выступая на Международном финансовом конгрессе, она отметила, что сейчас регулирование финансового рынка в отношении участников, предлагающих разные финансовые продукты и услуги, ведется по-разному.

В частности, регулирование банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций построено по большей части на требованиях к юридическому лицу. При этом регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, институтов коллективных инвестиций, организаторов торговли исходит из требований к их деятельности. Таким образом, на российском финансовом рынке сложилась смешанная система регулирования.

По мнению главы ЦБ, тенденции в развитии рынка диктуют необходимость стремиться к единообразию в этом вопросе, двигаясь в сторону регулирования по видам деятельности, а не по требованиям к юрлицу. Если какая-либо компания начинает оказывать финансовые услуги, она должна будет получить у нас лицензию на соответствующий вид деятельности, отметила она.

Именно в этом кроются причины решения регулятора избрать новый подход, полагает аналитик управления операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Банк России хочет расширить свои полномочия регулятора на новые виды услуг, предоставляемые финансовым бизнесом", — полагает он.

Речь идет об услугах, связанных с цифровой экономикой, блокчейном, криптовалютами и других новых предложениях на финансовом рынке из области финансовых технологий, которые не всегда подпадают под текущую концепцию регулирования. Законодательство в этой области пока не проработано до конца, и ЦБ, что логично, подключается к этому процессу, сказал эксперт.

В современном мире компании, как правило, не ограничиваются одним видом деятельности, вследствие чего инициатива ЦБ РФ вполне оправдана, согласен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. При этом, по его мнению, действующая практика далеко не всегда совершенна, даже если это касается традиционных видов деятельности.

"Одна из целей мегарегулятора — создание адекватных условий работы финансовых организаций, которые будут способствовать дальнейшему развитию отрасли. В последнее время механизмы контроля со стороны ЦБ были отлажены, мониторинг за деятельностью бизнеса усилился, однако, многие требования так и остались невероятно запутанными, из-за чего фирмы зачастую не могут понять, как именно им необходимо действовать, чтобы не навлечь на себя гнев регулятора. Так что переход к регулированию по виду деятельности должен облегчить жизнь многим игрокам", — полагает он.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Эксперты отмечают, что предложения регулятора носят общий характер, и пока нет конкретики, чтобы оценивать влияние их реализации на финансовый рынок. По мнению Осина, так или иначе остаются вопросы, связанные с юридическими коллизиями, которые возникают в результате того, что Банк России является владельцем банков и финансовых, а также страховых компаний, деятельность которых он регулирует.

Кроме того, Банк России не является государственной организацией юридически и фактически. Расширяя экономическое регулирующее влияние негосударственной структуры — деятельность которой тесно связана с мировым бизнесом и направлена в значительной мере на получение дохода — государство должно быть уверено в отсутствии у него с этой организацией потенциального конфликта интересов.

"Наличие таких противоречий уже привело к юридическому конфликта между Банком России и Генпрокуратурой вокруг отзыва лицензии банка "Югра". Депутаты Госдумы неоднократно выдвигали претензии к ЦБР касательно – в том числе – соответствия его действий Конституции РФ и интересам российской экономики. Поэтому, потенциальное существование указанного выше конфликта интересов, а также наличие юридических коллизий, указанных выше, создает в экономике дополнительные инвестиционные риски и не способствует стабильному снижению процентных ставок, полагает эксперт.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ЦБ предлагает и другие регуляторные новации. По словам Набиуллиной, регулятор намерен обсудить с рынком варианты создания института саморегулирования в банковском секторе. Обсуждаются два варианта: чтобы банковские ассоциации начали частично выполнять функцию СРО или создать полноценный институт саморегулирования в банковском секторе.

Банк России хочет наладить постоянный диалог с рынком по оптимизации регуляторной нагрузки. Он намерен оценивать эффективность своих норм на практике, избавляясь от устаревших требований. Кроме того, ЦБ планирует сократить объем отчетности.

По мнению Николаева, следующим шагом вполне может стать отдельное регулирование для финтех-компаний, чья структура может заметно отличаться от традиционных, тем не менее, их деятельность можно классифицировать как финансовую. Здесь можно воспользоваться опытом Швейцарии или Гонконга, где подобного рода компании предпочитают получать свои лицензии.