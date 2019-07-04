МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг депозитов банка "Санкт-Петербург" в иностранной валюте до "Ba3" с "B1", прогноз изменен с позитивного на стабильный, говорится в сообщении агентства.

Помимо этого, рейтинговое агентство повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) банка до уровня "ba3" с "b1".

По мнению Moody's, повышение рейтингов отражает постоянное улучшение показателей качества активов и достаточности капитала банка в сочетании с устойчивой хорошей текущей доходностью и стабильными показателями финансирования и ликвидности.

Агентство также отмечает, что банк демонстрирует профиль стабильного фондирования и ликвидности, поскольку получает выгоду от сложившегося положения на рынке и узнаваемости бренда в Санкт-Петербурге, а буфер ликвидности надежен, так как наличные, прочие эквиваленты денежных средств, взносы от банков и необремененные ликвидные ценные бумаги на постоянной основе превышают 25% совокупных активов банка.

При этом в контексте России долгосрочный депозитный рейтинг на уровне "Ва3" в иностранной валюте относительно высок, поэтому потенциал для его дальнейшего повышения ограничен, а необходимым условием для любых дальнейших позитивных рейтинговых действий будет существенное улучшение качества активов банка и более устойчивые показатели прибыли, считает Moody's.

Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший банк Северо-Западного региона России, основан в 1990 году. Банк в 2018 году нарастил чистую прибыль по МСФО на 20,8% по сравнению с предыдущим годом — до 9 миллиардов рублей. Это рекорд за всю историю кредитной организации.

По данным БИР Аналитик, на 1 апреля банк занимал 17 место в банковской системе РФ с активами в размере 686 млрд рублей.