ЛОНДОН, 4 июл – ПРАЙМ. Сбербанк занимает первое место в рейтинге самых ценных брендов России, составленным британской консалтинговой компанией Brand Finance.

"Уже третий год подряд Сбербанк сохраняет лидирующую позицию в рейтинге Brand Finance "Россия 50". После роста стоимости бренда на 26% — до 842,2 миллиардов рублей Сбербанк имеет все шансы отстоять лидерство на долгие годы… Три ключевых фактора, способствующих успеху бренда Сбербанк – это инновационные решения, ориентированные на обслуживание клиентов, и повышение эффективности бизнеса", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении консалтинговой компании.

Brand Finance отмечает, что Сбербанк является также вторым сильнейшим брендом в мире после Ferrari.

По совокупной стоимости брендов в России лидирует нефтегазовая отрасль: в десятку самых ценных брендов вошли "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", "Татнефть" и "Новатэк".

"Российские железные дороги" заняли в рейтинге пятое место, "Магнит" — шестое (он стал самым ценным российским розничным брендом), ВТБ – седьмое, МТС – девятое.

"Пятерочка", несмотря на увеличение стоимости бренда на 29%, покинула десятку лидеров и занимает теперь 11 место.

В рейтинг впервые вошли "Стройгазмонтаж" (30-е место), "АЛРОСА" (39-е место), "Простоквашино" (40-е место) и "Почта России" (48-е место).