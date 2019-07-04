С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ намерен сдвинуть срок обязательного подключения системно значимых банков к системе быстрых платежей (СБП) на месяц, до 1 октября, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы считаем возможным теперь этот срок установить до 1 октября", — сказала Скоробогатова.

По ее словам, ранее регулятор обсуждал с участниками банковского рынка предварительный нормативный акт, где для системно значимых банков указывался срок обязательного подключения до 1 сентября. С учетом того, что соответствующий закон был подписан на месяц позже, ЦБ счел возможным сдвинуть обязательный срок также на месяц.

"В ближайшее время мы этот нормативный акт рассмотрим и утвердим. Мы знаем, что все системно значимые банки должны к этому сроку успеть", — подчеркнула первый зампред, добавив, что сейчас к системе подключено 8 из 11 системно значимых банков.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном присоединении банков к системе быстрых платежей (СБП) Банка России в предусмотренных ЦБ случаях.

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодня в ней участвуют ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона".

При этом крупнейший в стране Сбербанк пока не спешит присоединяться к системе. Он параллельно развивает свою систему денежных переводов, а глава банка Герман Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к СБП.