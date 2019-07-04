МОСКВА, 4 июл — Dow Jones. При всем своем криптографическом дизайне валюта Libra от Facebook напоминает скорее инвестиционный фонд 50-летней давности, чем биткоин. Во время финансового кризиса 2008 года такие фонды привлекали к себе повышенное внимание регуляторов. По этой причине инвесторам стоит скептически отнестись к заявлениям о том, что Libra сможет такого внимания избежать.

Этот вопрос уже хорошо знаком таким пионерам экономики совместного потребления, как сервис такси Uber и платформа аренды жилья Airbnb: в какой степени предлагаемые ими услуги являются новым источником стоимости? Или, возможно, такие компании просто пользуются (временно) несовершенством устаревших законов? Похоже, что Libra в значительной степени относится ко второму случаю.

Эта так называемая валюта в действительности не похожа на биткоин, транзакции с которым может записывать и подтверждать практически каждый. В случае с Libra, по крайней мере пока что, решать, какие организации имеют на это право, будет Facebook. Кроме того, стоимость Libra не будет резко меняться, поскольку будет привязана к мультивалютному фонду ликвидных активов, что позволит владельцам получить назад реальные деньги.

Эти условия очень напоминают те, на которых работают фонды денежного рынка. Многие компании и инвесторы пользуются услугами таких фондов, которые управляют их денежными средствами с начала 1970-х. Такие фонды традиционно фиксируют стоимость своих акций в размере 1 доллара, чтобы придать им сходство с реальными деньгами. Кроме того, они инвестируют средства клиентов в очень краткосрочный долг, который с легкостью может быть погашен, но все же приносит некоторую дополнительную доходность.

В случае Libra весь этот доход будет получать Facebook. Пользователи этой цифровой валюты выиграют только в плане легкости осуществления перевода. Компания полагает, что Libra сможет завоевать популярность в тех странах, где доступ к банковским услугам по-прежнему ограничен. Однако на этой неделе регуляторы Японии вслед за властями США и Великобритании выразили свои опасения насчет Libra.

Фонды денежного рынка умудрялись избегать внимания регуляторов довольно долго.

В преддверии кризиса 2008 года они стали составной частью теневой банковской системы, покупая бумаги, которые в конечном счете были обеспечены низкокачественной ипотекой. Когда стоимость этих бумаг оказалась под вопросом и клиенты начали требовать вернуть деньги, фонды не смогли выплатить им по 1 доллару за акцию.

Французский банк BNP Paribas первым заморозил выплаты в своих фондах денежного рынка в 2007 году. В 2008 году огромный Reserve Primary Fund стал первым розничным фондом денежного рынка, признавшим, что его активы стоят меньше, чем 1 доллар на акцию. Затем в мировой финансовой системе произошел коллапс краткосрочного финансирования.

В Китае чрезвычайной популярностью уже долгое время пользуется онлайн-кредитование. Похоже, что одним из источников вдохновения для создателей Libra послужила компания Ant Financial, управляющая платежной системой Alipay, напоминающей PayPal. Пользователи могут хранить свои деньги в онлайн-системе, которая превратилась в крупнейший в мире фонд денежного рынка. Когда власти начали опасаться влияния этого фонда на финансовую систему, он попытался контролировать свои размеры с помощью ограничений на инвестиции.

В США и Европе регуляторам потребовалось 10 лет, чтобы ужесточить условия работы подобных фондов. Многие из них уже не могут назначать своим акциям стоимость в 1 доллар, а также должны вводить определенные барьеры и комиссии в периоды турбулентности. Непосредственно перед вступлением в силу новых правил в 2016 году инвесторы вывели 1 трлн долларов из стандартных "первоклассных" фондов в те фонды, которые инвестируют только в госдолг и регулируются менее жестко.

Урок истории для Facebook заключается в том, что даже небольших препятствий к погашению денежного инструмента достаточно для того, чтобы многие люди перестали им пользоваться. В итоге регуляторы введут определенные ограничения, когда в процессе будут задействованы крупные суммы денег. Однако существуют и другие регуляторные ловушки, включая меры по борьбе с отмыванием денег.

Если потребители найдут применение Libra, что пока не очевидно, Facebook придется решать множество новых проблем. Инвесторов не должны вводить в заблуждение лазейки в законодательстве, которые со временем будут закрыты.

— Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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