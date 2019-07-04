МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Банк России установил нормативы для расчета показателя долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Банк России выпустил нормативные акты, которые обязывают микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) в соответствии с установленными нормативами (указания зарегистрированы Минюстом России в конце июня 2019 года)", — говорится в сообщении.

Теперь с 1 октября 2019 года микрофинансовые и микрокредитные компании при принятии решения о предоставлении потребительского кредита от 10 тысяч рублей и более будут обязаны рассчитывать значения ПДН по каждому заемщику для включения в расчет норматива достаточности собственных средств.

Регулятор подчеркивает, что если микрофинансовая организация выдает микрозаем клиенту, ПДН которого превышает 50%, она будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа, а с 1 января 2020 года — 65%.