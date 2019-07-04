С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ, Мила Кузьмич. Цифровые технологии уже стали главным драйвером роста финансового рынка, но они же являются источником рисков для его традиционных участников, вынуждая банки, МФО и страховщиков конкурировать с новыми финтех-компаниями. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, дала понять, что готова поддержать такую конкуренцию, взяв под свое крыло любые организации, предлагающие финансовые услуги, и даже допустить финтех напрямую к своим кредитам.

Правда, для этого ЦБ придется полностью поменять подход к регулированию финансовой сферы.

"Российский финансовый сектор вполне успешно оседлал цифровую волну — мы на третьем месте в мире по проникновению финансовых технологий", — заявила Набиуллина, открывая конгресс.

Это, по ее словам, создает новые вызовы для самого ЦБ, главный из которых связан с развитием платформенных решений, когда один продавец может предлагать разные типы финансовых продуктов, а также с выходом на финансовый рынок нефинансовых игроков, в том числе, и крупнейших технологических, Big-Tech компаний.

"Какое регулирование применять к нефинансовым компаниям, предоставляющим финансовые сервисы? Как регулировать игроков, продающих одновременно продукты разных типов – банковские, страховые, инвестиционные и так далее? Кто должен иметь доступ к деньгам Центрального банка? Только банки, как сейчас? Или и финтех-компании? Любые компании, которые предоставляют финансовые услуги?" — спрашивала Набиуллина со сцены.

Ответы на эти вопросы она предложила искать всем участникам вместе.

РАВНЫЙ ПОДХОД

Сейчас ЦБ по-разному смотрит на участников финансового рынка в зависимости от их вида: регулирование банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций построено преимущественно на требованиях к самому юрлицу, в то время как регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, институтов коллективных инвестиций, организаторов торговли основано на требованиях к их деятельности.

По мнению Набиуллиной, ЦБ стоит начать двигаться в сторону регулирования по видам деятельности для всех.

"Тенденции в развитии рынка, о которых я сказала, подталкивают нас к тому, чтобы сместить акцент в регулировании с требований к юридическому лицу на требования к осуществляемой деятельности. Если какая-либо компания начинает оказывать финансовые услуги, она должна будет получить у нас лицензию на соответствующий вид деятельности", — заявила глава Банка России.

Это сделает физтех-компании поднадзорными ЦБ, но также может открыть им доступ к его кредитам. "Мы тоже начинаем думать о том, чтобы открыть финтеху прямой доступ к операциям с Центральным банком", — сказала Набиуллина.

Предложение главы ЦБ удивило замминистра финансов Алексия Моисеева, который заявил РИА Новости, что пока не знаком с такой идеей, но готов ее изучить.

"Надо смотреть, о каких именно организациях идет речь", — сказал Моисеев, напомнив при этом, что ЦБ обещал не кредитовать реальный сектор экономики, к которому относится и Big-Tech.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Развитие платформенных решений приводит также к тому, что банки становятся основным каналом продаж самых разнообразных финансовых продуктов. Например, уже сейчас на них приходится львиная доля продаж полисов инвестиционного страхования жизни, появляются и совсем новые продукты.

"При этом предлагаемые продукты становятся все более сложными, требуют от потребителя экспертизы в области рисков", — отметила Набиуллина.

ЦБ опасается, что стихийное, неконтролируемое предложение такого разнообразия инструментов населению может, в конце концов, привести к разочарованию клиентов — как это, по сути, уже случилось с бурным ростом рынка инвестиционного страхования жизни. Избежать обманутых ожиданий в будущем можно двумя путями: ввести жесткое госрегулирование правил продаж для каждого инструмента, либо — саморегулирование банковской сферы.

Набиуллина напомнила, что в других секторах саморегулируемые организации (СРО) устанавливают стандарты работы и правила поведения для своих членов и сами следят за их соблюдением.

Набиуллина предложила существующим ассоциациям начать хотя бы частично выполнять эти функции: вырабатывать стандарты, а контроль пока оставить за ЦБ. "Или же мы должны создать полноценный институт саморегулирования в банковском секторе, когда за СРО будут и функции выработки стандартов и функции контроля за их исполнением", — добавила она.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков позже заявил журналистам, что регулятор уже ведет переговоры с Ассоциацией банков России (АсРос) создание такого СРО.

"Банкиры осторожно относятся к этой идее, они опасаются, что появится еще один регулятор, при этом бонусов от этого достаточно не будет", — сказал Аксаков.

Чтобы реализовать идею ЦБ, нужен как минимум еще один сложный шаг — объединение двух действующих в России банковских ассоциаций: АсРос, которой руководит выходец из ЦБ Георгий Лунтовский, и Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна.

"Сама по себе идея понятна, но вся история российского банковского рынка говорит о том, что сделать это будет не так просто", — прокомментировал журналистам инициативу ЦБ председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов.

ФИНТЕХ

ЦБ уже давно уделяет внимание сфере финансовых технологий. В 2016 году была учреждена Ассоциация "ФинТех". В состав ассоциации входят Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, банк "Открытие", "Русский Стандарт", МКБ, Национальная система платежных карт, Киви банк, банк "АК Барс", РНКО Платежный центр, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, "Московская биржа". Среди ассоциированных членов — МТС, "МБ Инновации", "Ростелеком", ООО "Регион Финансовые услуги" и ВЭБ.

На базе ассоциации проводится разработка и тестирование финансовых технологий. Например, разработанная ассоциацией платформа "Мастерчейн" позволяет проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать финансовые сервисы. Кроме того, "Мастерчейн" ускоряет обмен информацией между контрагентами и обеспечивает необходимый уровень доверия при проведении финансовых операций.