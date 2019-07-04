С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Самые крупные проблемные российские банки финансово оздоровлены, Банк России не исключает санацию банков, значимых для конкретных регионов, а случае финансовых трудностей, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Не исключаю, действительно, самые крупные проблемные банки уже финансово оздоровлены. Это реалии любой банковской системы, что какой-либо из банков, не системно значимый для страны, но значимый для отдельного региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровления", — сказал он в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Если какой-либо из банков, значимый для того или иного региона, будет испытывать финансовые трудности, и в силу его значимости для отдельного региона будет принято решение о его финансовом оздоровлении, это не будет потрясением ни для кого. Это не создаст негативного информационного фона по всей банковской системе и, конечно, не будет иметь те масштабы, которые были в 2017 году", — добавил зампред ЦБ.

ЦБ с 2017 года применяет новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей. Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал "Открытие" — это произошло в конце августа 2017 года. Затем последовала череда санаций других крупных банков.