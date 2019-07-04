С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Банк России через пять-семь лет сможет сделать окончательный вывод о том, может ли он снимать инвестиционные ограничения с негосударственных пенсионных фондов (НПФов), сказал журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Мы с вами на сегодняшний день живем в парадигме инвестиционных деклараций, не важно, ОПС, НПО (обязательное пенсионное страхование или негосударственное пенсионное обеспечение — ред.) — и там и там есть декларация, плюс к этому они сближаются. Но то, к чему хотел бы перейти ЦБ РФ в будущем, — не завтра, но послезавтра или послепослезавтра, — перейти к свободному инвестированию при соблюдении двух условий", — сказал он, выступая на конгрессе и комментируя конкуренцию на рынке НПФ.

По его словам, первое условие заключается в том, что НПФ проходит стресс-тест, то есть фактически не важно, во что вкладывает фонд, главное, что в итоге он обеспечивает платежеспособность на определенном временном горизонте.

Второе, по его мнению, условие: НПФ должен продемонстрировать очень развитые системы управления рисками, моделирования. "Должны быть математики, риск-менеджеры, должны быть аналитики, которые прогнозируют макро- и микроусловия для того, чтобы предложить наилучшие модели", — сказал он.

"Мне кажется, пяти-семи лет будет достаточно для того, чтобы точно понять, уже выстроена система риск-менеджмента или нет", — также сказал он, отвечая на вопрос, когда можно будет перейти к свободному инвестированию средств НПФов.