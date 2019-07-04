С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Проблема кредитования банками своих собственников по-прежнему остается, Банк России решает ее с помощью нормативов и надзорного диалога, заявил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Проблема концентрации рисков банков на собственников банков — она по-прежнему остается. Мы решили самые одиозные и сложные случаи", — сказал он в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Но как сама по себе проблема, что банки продолжают кредитовать своих собственников, она и остается. Мы ее решаем с помощью нормативов и надзорного диалога", — добавил зампред ЦБ.