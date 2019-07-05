МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 444,16 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с шестью месяцами 2018 года выросла на 12,2%, до 566,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась на 11,7%, до 444,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении Сбербанка.

Чистый процентный доход банка сократился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 615,1 миллиарда рублей. Отмечается, что рост кредитного портфеля на 5,5% за год в существенной степени нивелировал негативный эффект от роста стоимости клиентских пассивов в начале текущего года.

КРЕДИТОВАНИЕ

Сбербанк в первом полугодии нарастил кредитование населения на 8,1%, корпоративного сектора — сократил на 6,6%.

Объем кредитов юридическим лицам по состоянию на 1 июля 2019 года снизился до 12,672 триллиона рублей с 13,571 триллиона на 1 января. Кредиты населению увеличились до 6,668 триллиона рублей против 6,17 триллиона рублей на начало года.

В июне Сбербанк предоставил корпоративным клиентам кредиты на 787 миллиардов рублей, за полгода — 4,8 триллиона рублей.

"Частным клиентам в июне выдано кредитов более чем на 250 миллиардов рублей. С начала года выдано порядка 1,5 триллиона рублей – на 2,7% больше чем за первую половину прошлого года. Портфель розничных кредитов в июне увеличился на 1,3% и составил 6,67 триллиона рублей, или 34,5% всех кредитов", — говорится в сообщении.

ВКЛАДЫ

Вклады населения в Сбербанке на 1 июля выросли на 0,9% по сравнению с показателем на 1 января — до 13,162 триллиона рублей, средства юрлиц увеличились на 0,1% — до 6,989 триллиона рублей.

При этом в июне средства физлиц в банке выросли на 0,4%, средства юрлиц сократились на 1,4%. Остатки на счетах в рублях возросли на 52 миллиарда рублей. Совокупные средства клиентов по итогам июня остались на уровне 20,2 триллиона рублей.