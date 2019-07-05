МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. ВТБ увеличил свою долю в капитале группы компаний ПИК до 23,05% с 7,57%, следует из материалов кредитной организации.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 7,57%. Количество и доля (в процентах) голосов,… которыми эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 23,05%", — говорится в сообщении банка.

Группа ПИК занимает первое место среди российских девелоперов по вводу и объему текущего строительства жилья, работает в девяти регионах России. Владельцем компании является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.