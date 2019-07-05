С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Банк России снизит для банков ставку резервирования по кредитам, выданным с помощью биометрии, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы считаем, что кредиты, выданные с помощью биометрии, могут резервироваться по более низкой норме", — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Когда мы обсуждали с банками, банки говорили, что это важный момент для них. Мы в самое ближайшее время вносим изменения в нормативный акт 590-И, который как раз позволит банкам резервировать под более низкую ставку, кредиты, выданные по биометрии", — добавила Скоробогатова.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце мая говорила, что регулятор подумает над тем, как создать стимулы для банков предоставлять услуги с помощью биометрии, а для граждан — пользоваться ими.

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты.