МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сбербанк наметил перспективы урегулирования ситуации с долгом авиакомпании "Ютэйр", оценивает их как оптимистичные, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

"Сегодня в Сбербанке состоялась рабочая встреча по обсуждению ситуации с долгом компании "Ютэйр", мы наметили перспективы ее урегулирования — они достаточно оптимистичны. Я считаю, что решение можно найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров и стараемся учесть интересы всех участников", — сказал он.

Авиакомпания "Ютэйр" в 2015 году привлекла у 11 банков два синдицированных кредита на 38,6 миллиарда рублей. Еще "Ютэйр" отдельно должна 17,4 миллиарда рублей Сбербанку.

В начале июля текущего года второй из 11 банков – участников синдиката, оренбургский НИКО-Банк, подал в суд иск к "Ютэйр". Банк требует взыскать с авиакомпании около 1,4 миллиона рублей. Ранее МТС-банк обратился в суд с иском о взыскании с авиакомпании своей части процентов.

Газета "Ведомости" писала, что синдикат 11 банков зимой решал голосованием, стоит ли потребовать досрочного погашения обоих синдицированных кредитов, начать безакцептное списание со счетов авиакомпании средств в размере не выплаченных процентов (около 1 миллиарда рублей) и обратить взыскание на залоги. По данным источников издания, против выступили три крупнейших кредитора авиакомпании, которые контролируют свыше 75% синдицированного долга — Сбербанк, "Траст" и "Россия".